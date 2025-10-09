Paolo Sottocorona è stato molto più di un meteorologo

“Non mi sono inventato niente, cerco di spiegare fenomeni affinché vengano compresi da tutti. Le regole in questo senso sono due: ciò che dici deve essere vero e deve essere capito”. Parlava così Paolo Sottocorona, molto più di un semplice meteorologo, morto improvvisamente mercoledì all’età di. 🔗 Leggi su Today.it

LA7 PIANGE PAOLO SOTTOCORONA. È MORTO IL SIGNORE DEL METEO RIGOROSO

È morto Paolo Sottocorona, il volto ragionevole del meteo. Il meteorologo di La7 aveva 77 anni. In un'epoca di allarmismo permanente, Sottocorona rappresentava un'altra possibilità.

Nella serata di ieri si è spento all'età di 77 anni il meteorologo Paolo Sottocorona, da anni volto di La7 e amatissimo dal pubblico dell'emittente Il meteorologo era andato regolarmente in onda la mattina, durante il programma Omnibus, e prima di salutare i tel

