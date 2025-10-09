Paolo Sottocorona è stato molto più di un meteorologo

“Non mi sono inventato niente, cerco di spiegare fenomeni affinché vengano compresi da tutti. Le regole in questo senso sono due: ciò che dici deve essere vero e deve essere capito”. Parlava così Paolo Sottocorona, molto più di un semplice meteorologo, morto improvvisamente mercoledì all’età di. 🔗 Leggi su Today.it

paolo sottocorona 232 statoPaolo Sottocorona era malato? Cosa ha avuto? La morte improvvisa ha sconvolto tutti - Paolo Sottocorona &#232; morto lasciando il pubblico completamente sconvolto: cosa è successo al famoso volto di La7? Come scrive donnapop.it

paolo sottocorona 232 statoPaolo Sottocorona &#232; morto a 77 anni. Addio all'uomo del meteo di La7 - Il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona è morto a 77 anni. Riporta msn.com

