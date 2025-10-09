Firenze, 9 ottobre 2025 – Frasi che hanno scatenato l’indignazione generale e del direttore di La7 Enrico Mentana. La morte di Paolo Sottocorona, meteorologo della tv, volto molto amato, originario di Firenze, è segnata anche da alcuni post no vax. “Eccone un altro”, si legge su un profilo che vuole collegare la morte del 77enne all’inoculazione del vaccino. Frasi che hanno scatenato un polverone e che hanno visto su Instagram la dura reazione di Mentana. Che posta la frase incriminata e chiama in causa anche Elon Musk, che ha la proprietà di X, dove il post è apparso: “Caro Elon Musk, sei davvero orgoglioso di avere sul tuo X simili avvoltoi spregevoli e gonfi di disumana ignoranza?”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paolo Sottocorona e gli sciacalli No Vax sui social, la denuncia di Enrico Mentana: "Avvoltoi spregevoli, ignoranza disumana"