Paolo Sottocorona e gli sciacalli No Vax sui social la denuncia di Enrico Mentana | Avvoltoi spregevoli ignoranza disumana

Lanazione.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 9 ottobre 2025 – Frasi che hanno scatenato l’indignazione generale e del direttore di La7 Enrico Mentana. La morte di Paolo Sottocorona, meteorologo della tv, volto molto amato, originario di Firenze, è segnata anche da alcuni post no vax. “Eccone un altro”, si legge su un profilo che vuole collegare la morte del 77enne all’inoculazione del vaccino. Frasi che hanno scatenato un polverone e che hanno visto su Instagram la dura reazione di Mentana. Che posta la frase incriminata e chiama in causa anche Elon Musk, che ha la proprietà di X, dove il post è apparso: “Caro Elon Musk, sei davvero orgoglioso di avere sul tuo X simili avvoltoi spregevoli e gonfi di disumana ignoranza?”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

paolo sottocorona e gli sciacalli no vax sui social la denuncia di enrico mentana avvoltoi spregevoli ignoranza disumana

© Lanazione.it - Paolo Sottocorona e gli sciacalli No Vax sui social, la denuncia di Enrico Mentana: "Avvoltoi spregevoli, ignoranza disumana"

In questa notizia si parla di: paolo - sottocorona

LA7 PIANGE PAOLO SOTTOCORONA. È MORTO IL SIGNORE DEL METEO RIGOROSO

La meteorologia spiegata bene: chiacchierata con Paolo Sottocorona

Paolo Sottocorona è il Re dell'estate di La7. Il suo meteo totalizza il record di share

paolo sottocorona sciacalli noPaolo Sottocorona e gli sciacalli No Vax sui social, la denuncia di Enrico Mentana: "Avvoltoi spregevoli, ignoranza disumana" - Dopo la scomparsa del meteorologo di La7 sono comparse una serie di frasi sui social stigmatizzate dal direttore della televisione. Si legge su lanazione.it

Meteo, Sottocorona: "Peggioramento intenso". Dove si scatena il maltempo - Paolo Sottocorona nelle sue previsioni meteo di martedì 9 settembre e dei giorni seguenti, per La7, spiega che "la situazione rispetto ... Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Paolo Sottocorona Sciacalli No