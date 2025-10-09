Paolo Sottocorona chi era l’amato volto della Tv | l’ultimo video e la lettera toccante

Personaggi tv.  È scomparso a 77 anni Paolo Sottocorona, storico meteorologo e volto amatissimo della televisione italiana. Per anni ha accompagnato i telespettatori di La7 con le sue previsioni del tempo, diventando una presenza familiare e rassicurante. La notizia della sua morte è stata accolta con grande cordoglio nel mondo del giornalismo e tra il pubblico, che ne ricorda il tono pacato, la competenza e lo stile inconfondibile. Il meteorologo che ha cambiato il modo di raccontare il tempo. Paolo Sottocorona ha rappresentato una figura di riferimento nel panorama televisivo italiano, distinguendosi per un approccio sobrio e privo di sensazionalismi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

paolo sottocorona era l8217amatoSottocorona morto, Paolo era preciso e con un pizzico di ironia. Mai sopra le righe, spiegava il meteo mondiale in un minuto - Paolo Sottocorona, meteorologo de La7 morto ieri sera all'età di 77 anni, lascia un vuoto enorme in milioni di case degli italiani e in chi lo conosceva bene ... affaritaliani.it scrive

Morto a 77 anni Paolo Sottocorona, chi era il celebre meteorologo di La7 - Paolo Sottocorona, il volto storico della meteorologia su La7, è morto a 77 anni, lasciando un ricordo di professionalità, garbo e passione per la divulgazione scientifica. Scrive notizie.it

