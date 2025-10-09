Paolo Sottocorona chi era il volto gentile della tv | l’ultimo video e la lettera toccante
È stato un meteorologo fuori dagli schemi, lontano dai toni drammatici e dalle previsioni sensazionalistiche. Paolo Sottocorona, scomparso a 77 anni, ha rappresentato per anni una voce equilibrata e rassicurante nel panorama televisivo italiano. Il suo volto era quello che i telespettatori di La7 associavano al meteo fatto con competenza, rigore e un garbo raro. « Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona », ha scritto su Facebook il direttore del TgLa7 Enrico Mentana, ricordando il collega e amico che, con la sua professionalità e la sua calma, era riuscito a entrare nelle case degli italiani diventando parte della loro quotidianità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: paolo - sottocorona
LA7 PIANGE PAOLO SOTTOCORONA. È MORTO IL SIGNORE DEL METEO RIGOROSO
La meteorologia spiegata bene: chiacchierata con Paolo Sottocorona
Paolo Sottocorona è il Re dell'estate di La7. Il suo meteo totalizza il record di share
Se n’è andato, all’improvviso, Paolo Sottocorona Meteorologo di grande competenza e persona sempre mite e garbata. Ma non solo: era impegnato nel sociale e nei diritti umani Fino all’ultimo Giusto ieri, il giorno stesso della sua morte, aveva letto, in diretta, - X Vai su X
Addio a Paolo Sottocorona, il Colonnello della Chiarezza e della Gentilezza ?È un giorno triste per la divulgazione meteorologica in Italia. Abbiamo appreso della scomparsa di Paolo Sottocorona, figura fondamentale prima per il Servizio Meteorologico dell - facebook.com Vai su Facebook
È morto Paolo Sottocorona, fino a ieri in tv per le previsioni meteo su La7 - Il meteorologo, 77 anni, si è spento a Firenze, città in cui era nato. Segnala huffingtonpost.it
Morto Paolo Sottocorona, storico volto del meteo di La7 - Il meteorologo si è spento a Firenze, città in cui era nato, a poche ore dalla sua ultima apparizione in video. Come scrive tg24.sky.it