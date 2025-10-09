Paolo Sottocorona chi era il volto gentile della tv | l’ultimo video e la lettera toccante

Thesocialpost.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato un meteorologo fuori dagli schemi, lontano dai toni drammatici e dalle previsioni sensazionalistiche.  Paolo Sottocorona, scomparso a 77 anni,  ha rappresentato per anni una voce equilibrata e rassicurante nel panorama televisivo italiano.  Il suo volto era quello che i telespettatori di  La7  associavano al meteo fatto con competenza, rigore e un garbo raro. « Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona », ha scritto su Facebook il direttore del TgLa7  Enrico Mentana, ricordando il collega e amico che, con la sua professionalità e la sua calma,  era riuscito a entrare nelle case degli italiani diventando parte della loro quotidianità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

paolo sottocorona chi era il volto gentile della tv l8217ultimo video e la lettera toccante

© Thesocialpost.it - Paolo Sottocorona, chi era il volto gentile della tv: l’ultimo video e la lettera toccante

In questa notizia si parla di: paolo - sottocorona

LA7 PIANGE PAOLO SOTTOCORONA. È MORTO IL SIGNORE DEL METEO RIGOROSO

La meteorologia spiegata bene: chiacchierata con Paolo Sottocorona

Paolo Sottocorona è il Re dell'estate di La7. Il suo meteo totalizza il record di share

paolo sottocorona era voltoÈ morto Paolo Sottocorona, fino a ieri in tv per le previsioni meteo su La7 - Il meteorologo, 77 anni, si è spento a Firenze, città in cui era nato. Segnala huffingtonpost.it

paolo sottocorona era voltoMorto Paolo Sottocorona, storico volto del meteo di La7 - Il meteorologo si è spento a Firenze, città in cui era nato, a poche ore dalla sua ultima apparizione in video. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Paolo Sottocorona Era Volto