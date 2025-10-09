È stato un meteorologo fuori dagli schemi, lontano dai toni drammatici e dalle previsioni sensazionalistiche. Paolo Sottocorona, scomparso a 77 anni, ha rappresentato per anni una voce equilibrata e rassicurante nel panorama televisivo italiano. Il suo volto era quello che i telespettatori di La7 associavano al meteo fatto con competenza, rigore e un garbo raro. « Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona », ha scritto su Facebook il direttore del TgLa7 Enrico Mentana, ricordando il collega e amico che, con la sua professionalità e la sua calma, era riuscito a entrare nelle case degli italiani diventando parte della loro quotidianità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paolo Sottocorona, chi era il volto gentile della tv: l’ultimo video e la lettera toccante