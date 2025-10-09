Paolo Foppa muore sulle Cime dei Bachet | prima di partire da casa aveva scritto su un foglio il suo itinerario
Nella mattina di ieri 8 ottobre è stato trovato morto l'alpinista Paolo Foppa, 66 anni di Belluno: era impegnato in una escursione nella zona delle Cime dei Bachet quando è precipitato in un canalone per diversi metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Paolo Foppa muore in montagna a 65 anni, donatori di sangue in lutto: «Era una vera colonna per il nostro gruppo»
C'è grande lutto e cordoglio a Belluno dopo la tragica morte di Paolo Foppa - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Foppa, alpinista esperto muore in un canalone: «Aveva lasciato indicazioni chiare, così lo abbiamo trovato» - Belluno, di Paolo Foppa, 59 anni, si erano perse le tracce durante un’escursione impegnativa nella zona delle Cime dei Bachet ... Come scrive corrieredelveneto.corriere.it
Paolo Foppa precipita per 100 metri sulle Dolomiti e muore a 65 anni. Ritrovato grazie al percorso scritto su un pezzo di carta - Un escursionista 65enne, Paolo Foppa, è stato ritrovato senza vita questa mattina, mercoledì 8 ottobre, in montagna sopra ... Scrive msn.com