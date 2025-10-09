Paolo Foppa muore in montagna a 65 anni donatori di sangue in lutto | Era una vera colonna per il nostro gruppo

BELLUNO - Un uomo autentico, legato alla famiglia e a quei valori che lo avevano plasmato frequentando la montagna. Proprio su una di esse ha potuto gettare il suo ultimo sguardo. Paolo Foppa, 65. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Paolo Foppa muore in montagna a 65 anni, donatori di sangue in lutto: «Era una vera colonna per il nostro gruppo»

