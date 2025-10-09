Paolo Bonacelli voce da Molière

Ilfoglio.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con Paolo Bonacelli (1937-2025) è morta una voce impostata e impastata, carismatica, buffa e benevola, ma unica e autorevole nel teatro italiano, una voce che veniva direttamente da Molière, una voce del Seicento. Con Mario Missiroli, regista dei suoi spettacoli maggiori, Bonacelli aveva scambiato ludicamente il ruolo, anche facendolo arrabbiare. Il capocomico, con le sue caccole e burlette, si era messo a capotavola, come si vede dalle fotografie delle prove a tavolino di questo glorioso spettacolo degli anni Ottanta che fu il loro Malato immaginario. Ma amava il teatro come gioco collettivo e non avrebbe mai preteso di essere regista del suo regista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

paolo bonacelli voce da moli232re

© Ilfoglio.it - Paolo Bonacelli, voce da Molière

In questa notizia si parla di: paolo - bonacelli

È morto l’attore Paolo Bonacelli, aveva 88 anni: lavorò con Pasolini, Troisi e Benigni

Il Leonardo che fece ridere Troisi: addio a Paolo Bonacelli, l’attore che ammaliò Pasolini e Hollywood

Morto Paolo Bonacelli, attore con Pasolini e Benigni

paolo bonacelli voce moli232rePaolo Bonacelli, voce da Molière - Misterioso, sfuggente, riservato: va ricordato per come è apparso al mondo, per come si muo ... Lo riporta ilfoglio.it

paolo bonacelli voce moli232reÈ morto Paolo Bonacelli. Il grande interprete aveva 88 anni - È morto a Roma, all’età di 88 anni, Paolo Bonacelli, uno degli attori più intensi, rigorosi e imprevedibili del teatro e del cinema italiani. cinematographe.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Paolo Bonacelli Voce Moli232re