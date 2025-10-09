Paolo Bonacelli voce da Molière

Con Paolo Bonacelli (1937-2025) è morta una voce impostata e impastata, carismatica, buffa e benevola, ma unica e autorevole nel teatro italiano, una voce che veniva direttamente da Molière, una voce del Seicento. Con Mario Missiroli, regista dei suoi spettacoli maggiori, Bonacelli aveva scambiato ludicamente il ruolo, anche facendolo arrabbiare. Il capocomico, con le sue caccole e burlette, si era messo a capotavola, come si vede dalle fotografie delle prove a tavolino di questo glorioso spettacolo degli anni Ottanta che fu il loro Malato immaginario. Ma amava il teatro come gioco collettivo e non avrebbe mai preteso di essere regista del suo regista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

