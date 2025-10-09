Paolo Bonacelli morto il Leonardo da Vinci di ‘Non ci resta che piangere’

E’ morto a 88 anni a Roma l’attore Paolo Bonacelli. Protagonista di una lunghissima carriera, Bonacelli ha lavorato al fianco di alcuni dei più grandi protagonisti del nostro cinema come Pierpaolo Pasolini, Francesco Rosi e Roberto Benigni con cui nel 1992 girò ‘ Johnny Stecchino ‘ che gli valse il Nastro d’Argento come Miglior attore non protagonista. Indimenticabile poi nel ruolo di un simpatico Leonardo da Vinci un po’ imbranato nel film ‘Non ci resta che piangere’ accanto ai due protagonisti Massimo Troisi e ancora una volta Roberto Begnini. Le tappe di una carriera lunga più di 60 anni. Nato il 28 febbraio 1937 a Civita Castellana, si è spento l’8 ottobre 2025 all’Ospedale San Filippo Neri di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Paolo Bonacelli, morto il Leonardo da Vinci di ‘Non ci resta che piangere’

