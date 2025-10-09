Paolini vola ai quarti a Wuhan | Tauson si ferma per infortunio nel terzo set
L’azzurra, n.8 del ranking, approda tra le migliori otto dell’ultimo WTA 1000 della stagione dopo il ritiro della danese. Ora la attende la vincente tra Swiatek e Bencic. Con questo risultato Paolini consolida la sua corsa verso le Finals di Riyadh. Jasmine Paolini continua a spingersi in alto anche in Asia. L’azzurra ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del Dongfeng-Voyah Wuhan Open, ultimo WTA 1000 dell’anno, approfittando del ritiro di Clara Tauson nel corso del terzo set. La danese, numero 12 del ranking mondiale e decima testa di serie, ha alzato bandiera bianca sul 3-1 per l’italiana, nel quarto game della partita decisiva. 🔗 Leggi su Sportface.it
