Paolini vola ai quarti a Wuhan | Tauson si ferma per infortunio nel terzo set

Sportface.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’azzurra, n.8 del ranking, approda tra le migliori otto dell’ultimo WTA 1000 della stagione dopo il ritiro della danese. Ora la attende la vincente tra Swiatek e Bencic. Con questo risultato Paolini consolida la sua corsa verso le Finals di Riyadh. Jasmine Paolini continua a spingersi in alto anche in Asia. L’azzurra ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del Dongfeng-Voyah Wuhan Open, ultimo WTA 1000 dell’anno, approfittando del ritiro di Clara Tauson nel corso del terzo set. La danese, numero 12 del ranking mondiale e decima testa di serie, ha alzato bandiera bianca sul 3-1 per l’italiana, nel quarto game della partita decisiva. 🔗 Leggi su Sportface.it

