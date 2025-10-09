Conquistare un successo di capitale importanza nella corsa verso quello che rappresenta il grande obiettivo del finale di stagione, ottenere il pass per le WTA Finals in programma a Riad, in Arabia Saudita, all’inizio del mese di novembre. Negli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan Jasmine Paolini affronta la danese Clara Tauson. L’italiana, testa di serie numero 7, ha rimontato nei sedicesimi la padrona di casa Yue Yuan, al termine di un duello che ha superato le due ore di gioco. Per la giocatrice toscana è indispensabile andare più avanti possibile e raccogliere il maggior numero di risultati positivi per alimentare le proprie possibilità di accesso al torneo che mette a confronto le migliori otto giocatrici del ranking. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolini-Tauson oggi, WTA Wuhan 2025: orario, tv, programma, streaming