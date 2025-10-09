Paolini che rimonta! L' azzurra riacciuffa la partita poi Tauson si ritira | gli highlights

Durante gli ottavi di finale del WTA di Wuhan, Jasmine Paolini incontra Clara Tauson. La danese gioca un ottimo primo set, che si mette facilmente in tasca (6-3). Successivamente - complice anche un calo fisico dell'avversaria - Paolini trova il guizzo per ribaltare la partita e si porta a casa il secondo parziale (6-1). A metà del terzo set, Tauson è costretta al ritiro sul punteggio di 3-1 per Jasmine: l'azzurra vola così ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

