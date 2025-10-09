Paolini che rimonta a Wuhan | batte Yuan e raggiunge gli ottavi
(Adnkronos) – Jasmine Paolini avanza agli ottavi di finale del torneo Wta 1000 di Wuhan. La tennista azzurra, numero 8 del mondo e 7 del seeding, ha superato oggi, mercoledì 8 ottobre, in rimonta la cinese e ‘padrona di casa’ Yue Yuan, numero 109 del ranking Wta, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 in due ore e 12 minuti. Paolini affronterà ora, agli ottavi del torneo cinese, la danese Clara Tauson, numero 12 del mondo e 10 del tabellone. seriea24.it. 🔗 Leggi su Seriea24.it
In questa notizia si parla di: paolini - rimonta
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre costrette alla rimonta
Italia, che rimonta in Bjk Cup: Ucraina ko e azzurre in finale con Paolini-Errani
Jasmine Paolini si illumina a Cincinnati! Azzurra in semifinale e Coco Gauff sconfitta in rimonta
Paolini avanza a Wuhan: Tauson si ritira al 3º set e regala la rimonta. Il prossimo avversario - facebook.com Vai su Facebook
#Paolini avanza a Wuhan: #Tauson si ritira al 3º set e regala la rimonta. Il prossimo avversario - X Vai su X
WTA Wuhan: Paolini non brilla ma batte Yuan in rimonta - WTA | Bella reazione di Jasmine che mantiene viva il duello con Rybakina nella Race. Si legge su ubitennis.com
Paolini, altra rimonta a Wuhan con l'aiutino: Tauson va ko e si ritira. WTA Finals, Jasmine davanti a Rybakina - Paolini, altra rimonta a Wuhan con l'aiutino: Tauson va ko e si ritira nel terzo set. Scrive sport.virgilio.it