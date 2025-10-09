Paolini batte Tauson e vola ai quarti del Wuhan Open

Lettera43.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasmine Paolini è ai quarti di finale del Wuhan Open 2025. La 29enne azzurra ha avuto la meglio di Clara Tauson, numero 10 del tabellone, fermata da un infortunio accusato durante il secondo set. Dopo aver vinto il primo per 6-3 giocando un tennis pressappoco perfetto, la 22enne di Copenaghen ha accusato un problema all’ adduttore destro chiedendo il medical time out prima di cedere il parziale per sei giochi a uno. A inizio del terzo, dopo aver perso ancora una volta il break, la decisione di alzare bandiera bianca. Il match è terminato 3-6, 6-1, 3-1 dopo un’ora e 35 minuti. Paolini torna dunque per il secondo anno consecutivo tra le migliori otto del torneo, dopo che nel 2024 si arrese in tre set alla padrona di casa Qinwen Zheng poi finalista. 🔗 Leggi su Lettera43.it

paolini batte tauson e vola ai quarti del wuhan open

© Lettera43.it - Paolini batte Tauson e vola ai quarti del Wuhan Open

In questa notizia si parla di: paolini - batte

LIVE Paolini-Aiava 6-2, 7-6, US Open 2025 in DIRETTA: l’azzurra soffre ma batte la qualificata australiana

Paolini batte Sakkari e vola al 3° turno, ma che brivido nel finale...

Jasmine Paolini batte Krueger d’autorità a Cincinnati, è agli ottavi

paolini batte tauson volaTennis, Paolini ai quarti al Wta Wuhan: Tauson si ritira nel terzo set - Jasmine Paolini è tra le migliori otto del Wta 1000 di Wuhan per il secondo anno di fila. Come scrive ecovicentino.it

paolini batte tauson volaPaolini ai quarti al Wta Wuhan: Tauson si ritira per infortunio nel terzo set - Paolini torna ai quarti a Wuhan: l'azzurra supera il turno dopo il ritiro di Clara Tauson nel terzo set, rallentata da un infortunio all'adduttore destro. Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Paolini Batte Tauson Vola