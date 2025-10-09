paolini batte tauson e vola ai quarti del wuhan open

Jasmine Paolini è ai quarti di finale del Wuhan Open 2025. La 29enne azzurra ha avuto la meglio di Clara Tauson, numero 10 del tabellone, fermata da un infortunio accusato durante il secondo set. Dopo aver vinto il primo per 6-3 giocando un tennis pressappoco perfetto, la 22enne di Copenaghen ha accusato un problema all’ adduttore destro chiedendo il medical time out prima di cedere il parziale per sei giochi a uno. A inizio del terzo, dopo aver perso ancora una volta il break, la decisione di alzare bandiera bianca. Il match è terminato 3-6, 6-1, 3-1 dopo un’ora e 35 minuti. Paolini torna dunque per il secondo anno consecutivo tra le migliori otto del torneo, dopo che nel 2024 si arrese in tre set alla padrona di casa Qinwen Zheng poi finalista. 🔗 Leggi su Lettera43.it

