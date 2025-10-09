Pans Pandas e Giornata mondiale della salute mentale Palazzo Zanca si illumina di verde
Palazzo Zanca si illumina di verde in occasione di due importanti ricorrenze dedicata alla salute mentale e alla sensibilizzazione sociale. Oggi l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Federico Basile ha aderito alla Giornata mondiale di sensibilizzazione Pans Pandas, partecipando alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: pans - pandas
Giornata mondiale delle sindromi Pans Pandas: i vigili del fuoco illuminano di verde la centrale
Fiumicino si illumina di verde per la “Giornata mondiale della sindrome pans/pandas”
Fiumicino si illumina di verde per la “Giornata mondiale della sindrome pans/pandas” https://ilfaroonline.it/2025/10/09/fiumicino-si-illumina-di-verde-per-la-giornata-mondiale-della-sindrome-pans-pandas/620202/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #n - X Vai su X
9 ottobre – Giornata Mondiale della Sindrome PANDAS/PANS Oggi il Municipio di Langhirano si tinge di verde, in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome PANDAS/PANS. La sindrome PANDAS/PANS è una condizione di origine autoimmune che - facebook.com Vai su Facebook
Messina si tinge di verde per la Giornata mondiale PANS PANDAS e per la salute mentale | FOTO - Oggi, 9 ottobre, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Federico Basile ha aderito alla Giornata mondiale di sensibilizzazione PANS PANDAS, partecipando alla campagna internazionale #LightUp4P ... Come scrive strettoweb.com
Giornata Mondiale PANS PANDAS' il 9 ottobre la fontana di Porta Pradella si illumina di verde - In occasione della Giornata Mondiale della PANS, l'Associazione PANS PANDAS Italia APS si unisce alla campagna internazionale #LightUp4PANS, che vede l'illuminazione in verde di mon ... Scrive altramantova.it