Pans Pandas e Giornata mondiale della salute mentale Palazzo Zanca si illumina di verde

Messinatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palazzo Zanca si illumina di verde in occasione di due importanti ricorrenze dedicata alla salute mentale e alla sensibilizzazione sociale. Oggi l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Federico Basile ha aderito alla Giornata mondiale di sensibilizzazione Pans Pandas, partecipando alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pans - pandas

Giornata mondiale delle sindromi Pans Pandas: i vigili del fuoco illuminano di verde la centrale

Fiumicino si illumina di verde per la “Giornata mondiale della sindrome pans/pandas”

pans pandas giornata mondialeMessina si tinge di verde per la Giornata mondiale PANS PANDAS e per la salute mentale | FOTO - Oggi, 9 ottobre, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Federico Basile ha aderito alla Giornata mondiale di sensibilizzazione PANS PANDAS, partecipando alla campagna internazionale #LightUp4P ... Come scrive strettoweb.com

Giornata Mondiale PANS PANDAS' il 9 ottobre la fontana di Porta Pradella si illumina di verde - In occasione della Giornata Mondiale della PANS, l'Associazione PANS PANDAS Italia APS si unisce alla campagna internazionale #LightUp4PANS, che vede l'illuminazione in verde di mon ... Scrive altramantova.it

Cerca Video su questo argomento: Pans Pandas Giornata Mondiale