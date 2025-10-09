Panico sul volo Pisa-Glasgow Atterraggio d' emergenza con soli 6 minuti di carburante disponibili

Era rimasto con appena 220 chili di cherosene, sei minuti di volo, quando il jet della Malta Air che operava il collegamento Pisa-Glasgow per conto di Ryanair ha lanciato il Mayday. A bordo più di duecento passeggeri, tantissimi gli italiani. Tutto attorno la tempesta Amy che stava sforzando la Scozia con venti fino a 160 chilometri orari, scatenando il caos nel traffico aereo. Il velivolo ha prima tentato l'atterraggio a Glasgow, nello scalo Prestwick, ma la bufera lo ha impedito. Si è così diretto all'aeroporto di Edimburgo. Anche questo tentativo non ha avuto successo a causa delle forti raffiche di vento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

