Pamela Villoresi Tosca D' Aquino Toni Fornari Viola Graziosi Francesca Reggiani Antonio Catania protagonosti al Capodaglio

Arezzo, 9 ottobre 2025 – Otto appuntamenti tra prosa e musica nella stagione 20252026 del Teatro Capodaglio di Castelfranco Piandiscò. Pamela Villoresi, Tosca D'Aquino, Toni Fornari, Viola Graziosi, Francesca Reggiani, Antonio Catania, l'Ensemble di Ottoni e Percussioni dell'Ort sono alcuni tra i protagonisti del cartellone frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l'Amministrazione comunale. Dal 21 dicembre la programmazione si arricchisce con la rassegna dedicata al pubblico delle famiglie: quattro appuntamenti la domenica alle 17:00. Il primo appuntamento della stagione, domenica 23 novembre (ore 18:00), è con INVENZIONI.

