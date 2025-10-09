Palpeggia una barelliera Condannato a 16 mesi più il corso per riabilitarsi

È stato riconosciuto responsabile di aver bloccato e palpeggiato una barelliera dentro l’ascensore dell’ ospedale Santa Maria Nuova. Lui, un 32enne indiano residente a Luzzara, nel processo con rito ordinario ieri è stato condannato a 1 anno e 4 mesi, con pena sospesa subordinata alla frequentazione di un corso in un centro antiviolenza. È stato invece assolto dall’accusa di averle causato lesioni con prognosi di due giorni. L’episodio contestato era avvenuto il 20 gennaio 2024: insieme alla moglie l’uomo aveva portato un figlio piccolo nel reparto di Pediatria dell’ospedale cittadino, poi scendendo in ascensore avrebbe allungato le mani sulla lavoratrice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

