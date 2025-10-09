Palmisano non ‘perdona’ Schwazer | Ha messo in cattiva luce la marcia non credo nelle seconde occasioni
Antonella Palmisano non ‘perdona’ Alex Schwazer. L’atleta azzurra, argento nella 35 chilometri di marcia negli ultimi Mondali di atletica andati in scena a Tokyo, ha parlato del caso che ha riguardato il suo ex ‘collega’, squalificato per doping nel 2013. Una vicenda che, con tutte le implicazioni e gli sviluppi, tutt’altro che lineari, che ha avuto negli anni, secondo Palmisano, ha segnato per sempre la marcia italiana: “Mi spiace che, quando la marcia riesce a conquistare un posto rilevante nelle notizie dei media, sia spesso per situazioni negative”, ha detto in un’intervista a Vanity Fair. “La mia opinione è chiara: ritengo che chi tradisca i valori sportivi utilizzando il doping per raggiungere dei risultati debba essere allontanato in maniera definitiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
