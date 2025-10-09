Palmeiro Juve c’è anche il direttore dello Sporting tra i profili accostati al ruolo di DS dei bianconeri | la rivelazione

Palmeiro Juve, c’è anche il direttore dello Sporting: tutti gli ultimi aggiornamenti sul dirigente accostato ai bianconeri. Mentre il nome di Marco Ottolini resta in pole position, la ricerca del nuovo Direttore Sportivo della Juventus ha visto la dirigenza bianconera sondare anche altri profili di caratura internazionale. Tra questi, come svelato dagli esperti di mercato, c’era anche Bernardo Palmeiro, attuale Direttore Generale per il calcio dello Sporting. Ma chi è Bernardo Palmeiro? Si tratta di un dirigente portoghese di 41 anni dal curriculum a dir poco impressionante e con un percorso atipico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

