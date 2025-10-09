Pallanuoto Pro Recco ko 15-14 con il Ferencvaros | la Supercoppa Europea resta a Budapest

Finale spettacolare alla piscina Komjádi: i magiari vincono la sesta coppa della loro storia grazie ai gol di Manhercz e Vamos nel finale. Ai liguri, trascinati da Buric e Granados, non basta la rimonta fino al 12-11 firmata da Cassia. La Pro Recco deve cedere il passo al Ferencvaros nella finale di Supercoppa Europea di pallanuoto maschile. Alla piscina Komjádi, gremita di pubblico, i magiari hanno vinto 15-14 al termine di una gara intensa e ricca di emozioni, conquistando così la sesta Supercoppa della loro storia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it