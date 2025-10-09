Palestre in orario extra scolastico la Provincia approva la convenzione per l' uso

Veronasera.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio Provinciale ha adottato mercoledì 8 ottobre, nella Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero, lo schema di convenzione quadro per la delega ai Comuni a concedere in uso, in orario extra scolastico, le palestre degli istituti secondari di secondo grado della Provincia.Dal Palazzo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palestre - orario

palestre orario extra scolasticoCaos palestre, la Provincia adotta la nuova convenzione: ora tocca ai Comuni - Palestre, la Provincia di Verona adotta lo schema di convenzione per la delega ai Comuni a concederle in orario extrascolastico. Come scrive veronaoggi.it

palestre orario extra scolasticoUso extrascolastico delle palestre, c’è il via libera della giunta - La giunta del comune di Verona approva la convenzione per l'uso extrascolastico delle palestre per l'anno scolastico 2025- Lo riporta veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Palestre Orario Extra Scolastico