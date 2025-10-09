Palestina manifestazione confermata | Pressione delle piazze fondamentale per la tregua che da sola non basta
Il Comitato cesenate per la Palestina annuncia che è confermata questa sera, giovedì 9 ottobre, alle ore 19 in Piazza Almerici a Cesena e ne enuncia le ragioni: “Pur nell’accoglimento delle notizie su un’intesa di tregua fra le parti, rimane ineludibile la verità che abbiamo visto scorrere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: palestina - manifestazione
"La musica contro il silenzio": in piazza Bologni manifestazione e concerto per la Palestina
Taranto per la Palestina: manifestazione in piazza Domani sera
Taranto per la Palestina: manifestazione in piazza Domani sera
Nuova manifestazione per la libertà della Palestina e per lo stop al genocidio a Gaza http://dlvr.it/TNZ1v1 ? #LibertàPalestina - X Vai su X
Nuova manifestazione pro Palestina a Napoli - facebook.com Vai su Facebook
“In piazza contro il genocidio a Gaza”, una nuova manifestazione a Cesena - Nuova iniziativa pubblica per protestare "contro il genocidio a Gaza" e per sostenere la Palestina e la Freedom Flotilla. Riporta livingcesenatico.it
Manifestazione a Roma, marea umana per Gaza: “Siamo un milione”. A corteo finito, guerriglia degli antagonisti - Una manifestante è stata soccorsa e portata via in ambulanza dopo le tensioni a Roma avvenuti durante il corteo pro Pal. Si legge su ilfattoquotidiano.it