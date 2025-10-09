Palestina Libera | al Carcano di Milano lo spettacolo teatrale di beneficenza con Moni Ovadia e Lella Costa

Milano, 9 ottobre 2025 – Da Lella Costa a Moni Ovadia, sono tanti gli artisti che domani sera, venerdì 10 ottobre a partire dalle 20,30, saliranno sul palco del teatro Carcano di Milano per la terza edizione di “ Free Free Palestine ” e per dimostrare la loro vicinanza al popolo palestinese. La serata è promossa da Viva Palestina-Artists for justice, peace and freedom, una rete di artisti nata a Genova nel novembre 2023 per esprimere supporto e solidarietà al popolo palestinese e che ha come finalità la diffusione e la divulgazione della cultura e dell'arte della Palestina. Presidio Piazza Scala Palestina Libera, Milano, 6 Ottobre 2025, AnsaAndrea Fasani Ecco chi ci sarà . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

