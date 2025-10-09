Palestina le feste per il cessate il fuoco Ma l’Idf continua gli attacchi | Non tornate a Gaza – Il video

Alcuni video, riportati da Al Jazeera, mostrano gli abitanti di Gaza festeggiare nelle strade dopo il raggiungimento del cessate il fuoco nella Striscia. Le celebrazioni si sono svolte nelle città di Khan Yunis e in altre zone della Striscia di Gaza. Gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato raid sulla città nelle prime ore di oggi. I raid coincidono con l’annuncio da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dei mediatori di un accordo per porre fine alla guerra a Gaza. La tv Al-Aqsa ha riferito che diverse zone di Gaza City sono state sottoposte a pesanti bombardamenti dell’artiglieria israeliana prima dell’alba di oggi, nonostante l’annuncio di un accordo per porre fine alla guerra nella Striscia. 🔗 Leggi su Open.online