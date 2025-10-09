Palermo da brividi | il volto oscuro della città

Palermotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un walking tour che toccherà i luoghi della città in cui si sono svolti fatti misteriosi, molti dei quali rimangono ancora oggi pieni di enigmi ed interrogativi. Il tour si svolge principalmente tra il quartiere del Capo e quello della Albergheria seguendo un percorso che attraversa i luoghi dove. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palermo - brividi

Palermo da brividi: visita guidata alla scoperta del volto oscuro della città

Palermo da brividi: visita guidata alla scoperta del volto oscuro della città

palermo brividi volto oscuroPalermo da brividi: il volto oscuro della città - Un walking tour che toccherà i luoghi della città in cui si sono svolti fatti misteriosi, molti dei quali rimangono ancora oggi pieni di enigmi ed interrogativi. Lo riporta palermotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Palermo Brividi Volto Oscuro