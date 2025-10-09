Pale eoliche sulle Crete I timori dei residenti
Coltivatori, allevatori, gestori di aziende agrituristiche, cittadini, monaci di Monteoliveto e qualche amministratore locale dei Comuni vicini. Questo il pubblico accorso numeroso all’assemblea voluta dalla municipalità ascianese sul progetto eolico delle Crete. Si è trattato di un mero incontro tecnico-informativo per favorire la procedura di Via e chiarire l’iter amministrativo. Facce tese in tutta la sala e molte domande dal pubblico preoccupato. "Sarebbe la fine di un turismo basato sull’integrità del nostro paesaggio – il timore della gestrice di un agriturismo –. Iniziative come le Strade Bianche e tutto l’indotto che comporta verrebbero irrimediabilmente compromesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pale - eoliche
La “marcia” delle pale eoliche sulla Valnerina: “Aree non idonee, archiviare questi progetti insostenibili”
La “marcia” delle pale eoliche sulla Valnerina, un coro di “no” per il progetto “Energia Montebibico”
Incendio nella Marsica, fuoco minaccia pale eoliche
Rosignoli (Pd): “No alle pale eoliche nelle Crete Senesi, un patrimonio da difendere” https://gazzettadisiena.it/rosignoli-pd-no-alle-pale-eoliche-nelle-crete-senesi-un-patrimonio-da-difendere/… - X Vai su X
La candidata consigliera regionale del Pd interviene sulla questione delle pale eoliche che un’azienda vuole istallare nelle Crete - facebook.com Vai su Facebook
Pale eoliche sulle Crete. I timori dei residenti - Affollata assemblea pubblica ad Asciano, alla presenza di esperti e ambientalisti. Da lanazione.it
Crete Senesi, 10 pale eoliche da 150 metri. Il paese si oppone al progetto del governo - Il paese si oppone al progetto del governo" pubblicato il 5 Ottobre 2025 a firma di Ferruccio Sansa ... Segnala ilfattoquotidiano.it