pale eoliche sulle crete i timori dei residenti

Coltivatori, allevatori, gestori di aziende agrituristiche, cittadini, monaci di Monteoliveto e qualche amministratore locale dei Comuni vicini. Questo il pubblico accorso numeroso all’assemblea voluta dalla municipalità ascianese sul progetto eolico delle Crete. Si è trattato di un mero incontro tecnico-informativo per favorire la procedura di Via e chiarire l’iter amministrativo. Facce tese in tutta la sala e molte domande dal pubblico preoccupato. "Sarebbe la fine di un turismo basato sull’integrità del nostro paesaggio – il timore della gestrice di un agriturismo –. Iniziative come le Strade Bianche e tutto l’indotto che comporta verrebbero irrimediabilmente compromesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

