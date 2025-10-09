Palazzo Nicolosio Lomellino ospita i capolavori di Plinio Nomellini tra modernità e simbolismo
Apre al pubblico venerdì 10 ottobre 2025 a Palazzo Nicolosio Lomellino - gioiello di proprietà privata di Via Garibaldi, tra i piu? affascinanti Palazzi dei Rolli - la mostra “Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”, dedicata al pittore Plinio Nomellini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dal 10 ottobre 2025, Palazzo Nicolosio Lomellino apre le sue sale alla mostra "Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo", un viaggio nell'universo di uno dei protagonisti dell'arte italiana di fine secolo e nel suo profondo leg
Ottocento Svelato: Racconti di musei e collezioni nella Genova del XIX secolo nei Musei di Strada Nuova, Museo Diocesano, GAM Galleria d'Arte Moderna, Museo Raccolte Frugone, Museo dell'Accademia Ligustica di Belle Arti, Palazzo Nicolosio Lomellin
Palazzo Nicolosio Lomellino ospita i capolavori di Plinio Nomellini, tra modernità e simbolismo - Nelle sale del Primo Piano Nobile, il percorso si sviluppa attraverso diverse sezioni con le tappe salienti della svolta divisionista e simbolista di Plinio Nomellini, che ripercorrono profondi ...
