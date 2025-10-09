Palazzo Nicolosio Lomellino ospita i capolavori di Plinio Nomellini tra modernità e simbolismo

Genovatoday.it | 9 ott 2025

Apre al pubblico venerdì 10 ottobre 2025 a Palazzo Nicolosio Lomellino - gioiello di proprietà privata di Via Garibaldi, tra i piu? affascinanti Palazzi dei Rolli - la mostra “Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”, dedicata al pittore Plinio Nomellini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

palazzo nicolosio lomellino ospitaPalazzo Nicolosio Lomellino ospita i capolavori di Plinio Nomellini, tra modernità e simbolismo - Nelle sale del Primo Piano Nobile, il percorso si sviluppa attraverso diverse sezioni con le tappe salienti della svolta divisionista e simbolista di Plinio Nomellini, che ripercorrono profondi ... genovatoday.it scrive

