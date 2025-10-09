Palazzetto dello Sport via libera al progetto esecutivo | approvato il progetto da 38 milioni di euro
La Giunta comunale di Salerno ha dato il via libera definitivo alla costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport e dei parcheggi annessi. Con l'approvazione del progetto esecutivo, l'amministrazione compie l'ultimo passo formale prima dell'apertura del cantiere per una delle opere pubbliche più. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
