Era stato "scoperchiato" dalla tromba d’aria nell’estate 2023 e poi "affogato" dalle piogge di settembre. Per i ripristini al Palamartesana, il nuovo palazzetto dello sport in largo Carabinieri Caduti, il Comune aveva sborsato, a lotti, e in urgenza, oltre 800mila euro. Due anni e passa dopo, finalmente, i risarcimenti: quasi 450mila euro dall’assicurazione, cui si aggiungeranno, a breve, 100mila euro di ristoro regionale. Portare a casa i denari nel primo caso non è stato semplice. Il Comune, a fronte di proposte risarcitorie dell’assicurazione che allora erano state definite “irricevibili”, aveva minacciato le vie legali e nominato un broker di parte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palamartesana: via ai risarcimenti: "Danno riconosciuto, è stata dura"