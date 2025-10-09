Paladino incontra Beato Angelico in Galleria nazionale | dialogo d' arte tra oro e contemporaneità

L’artista Mimmo Paladino è intervenuto su una serie di tavole dorate per elaborare una versione contemporanea del Polittico Guidalotti di Beato Angelico (1447-1449) su invito della Galleria Nazionale dell’Umbria e del direttore Costantino D’Orazio.L'operaL’opera è attualmente in mostra presso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it