Paladino incontra Beato Angelico in Galleria nazionale | dialogo d' arte tra oro e contemporaneità
L’artista Mimmo Paladino è intervenuto su una serie di tavole dorate per elaborare una versione contemporanea del Polittico Guidalotti di Beato Angelico (1447-1449) su invito della Galleria Nazionale dell’Umbria e del direttore Costantino D’Orazio.L'operaL’opera è attualmente in mostra presso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
David Hockney incontra Beato Angelico all’Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella - Un dialogo tra antico e contemporaneo in occasione della mostra Beato Angelico a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco ... Lo riporta ilsole24ore.com
Firenze celebra il Beato Angelico - Firenze celebra il Beato Angelico con una mostra 'doppia', a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco a Firenze, dal 26 settembre al 25 gennaio prossimi. Segnala ansa.it