Felder 6 Il play americano sta in campo poco più di dieci minuti perché poi uno strappo muscolare lo toglie dal campo. Il tutto quando inizia a far vedere perché ha due anni alle spalle di Nba, benché sia un metro e 75 centimetri. Controllo del gioco e quindi a disposizione dei compagni andando poi a canestro quando occorreva. Non solo conclusioni dalla distanza ma anche una bella penetrazione in terzo tempo di alta filigrana. Peccato perché la sua uscita ha complicato di molto la partita dei biancorossi che hanno alternato nel ruolo di play Trucchetti, quindi Tambone ed anche Bucarelli. Ora bisogna capire i tempi di recupero perché la formazione di Leka ha due match in trasferta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Pagelle: Virginio l'asso nella manica di Leka