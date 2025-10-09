Pagamenti istantanei da oggi al via le nuove regole | il tutorial con l’App di Poste Italiane
Da oggi inviare denaro nell’area dell’euro sarà più veloce e sicuro che mai. Grazie alle nuove norme Ue sui pagamenti istantanei, cittadini e imprese possono ora trasferire denaro in pochi secondi, in qualsiasi momento e in tutta l’area dell’euro. “Il regolamento migliorerà notevolmente la vita quotidiana dei nostri cittadini e delle nostre imprese, consentendo loro di inviare e ricevere pagamenti istantaneamente 24 ore su 24. Ciò renderà le transazioni più sicure, con i prestatori di servizi di pagamento tenuti a verificare il beneficiario previsto e a inviare un avviso al pagatore in caso di errore o sospetta frode. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dal 9 ottobre entrano in vigore nuove regole sui bonifici istantanei, quei pagamenti che si possono fare dal conto corrente per inviare soldi a un altro conto corrente nel giro di pochi secondi. Ecco cosa cambia:
Il panorama dei pagamenti in Italia sta vivendo una trasformazione epocale: carte, wallet digitali e bonifici istantanei stanno spingendo il Paese verso un futuro sempre più cashless.
