Pagamenti istantanei da oggi al via le nuove regole | il tutorial con l’App di Poste Italiane

Da oggi inviare denaro nell’area dell’euro sarà più veloce e sicuro che mai. Grazie alle nuove norme Ue sui pagamenti istantanei, cittadini e imprese possono ora trasferire denaro in pochi secondi, in qualsiasi momento e in tutta l’area dell’euro. “Il regolamento migliorerà notevolmente la vita quotidiana dei nostri cittadini e delle nostre imprese, consentendo loro di inviare e ricevere pagamenti istantaneamente 24 ore su 24. Ciò renderà le transazioni più sicure, con i prestatori di servizi di pagamento tenuti a verificare il beneficiario previsto e a inviare un avviso al pagatore in caso di errore o sospetta frode. 🔗 Leggi su Lapresse.it

