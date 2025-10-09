Pagamenti in ritardo e corrispondenza perduta continuano i disservizi postali a Collestatte e Torre Orsina

Nei mesi estivi sono giunte diverse segnalazioni di disservizi sul corretto funzionamento della consegna della corrispondenza postale, nel territorio degli ex comuni di Collestatte e Torre Orsina.Nelle scorse settimane, come circolo del Partito democratico abbiamo avuto contatti con Poste. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: pagamenti - ritardo

Bonus Nido 2025 in ritardo, l’Inps risponde: a che punto sono i pagamenti dei rimborsi

Pagamenti MOF in ritardo, ANCoDiS denuncia l’inerzia del sistema: “Settembre rischia di essere più caldo del solito. Molti potrebbero non fidarsi più del pagherò”

Ritardo di 48 ORE nel Pagamento delle Pensioni INPS di Novembre 2025 Tutti i dettagli qui, in articolo: https://insindacabili.it/pensioni-inps-novembre-2025-pagamento-in-ritardo-ai-pensionati/ #Pensioni #Pensionati - facebook.com Vai su Facebook

Asl di Chieti. Ritardo pagamenti per servizi di trasporti, cooperative minacciano lo stop - Il direttore generale della Asl ha garantito che l’azienda “non è inerte rispetto al pagamento dei fornitori" e che gli eccessivi ritardi "sono legati a una minuziosa attività di controllo sulla piena ... Segnala quotidianosanita.it

Ritardo dei pagamenti delle transazioni commerciali: tasso di interesse al 2,15% - 31 dicembre 2025 il tasso di riferimento nelle transazioni commerciali è pari al 2,15%. Secondo ipsoa.it