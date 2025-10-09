paese sotto choc per la scomparsa di contano

CASTIGLIONE Il paese è ancora sotto choc per la morte di Oscar Contano (foto), l’imprenditore morto nella carambola tra un trattore e un’ auto avvenuta nella tarda serata di martedì al bivio per Punta Ala. Contano era arrivato a Castiglione della Pescaia da Torino, sua città natale, e si era sposato con Monica Manetti. Dall’unione dei due era nata Costanza, che ha aperto una gelateria a Follonica proprio nel centro. Contano aveva iniziato la sua avventura in Maremma gestendo il bagno Maristella, uno dei primi stabilimenti balneari storici in via Roma e poi aveva messo su un’attività di rimessaggio dove venivano ricoverate le roulotte dei campeggiatori estivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

