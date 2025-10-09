Padova trovato morto a Vigonza ragazzo di Strà scomparso da due giorni
È stato ritrovato senza vita a Vigonza, un piccolo comune in provincia di Padova, Edoardo Segato, 24 originario di Strà (Venezia), di cui da due giorni si erano perse le tracce. Si indaga sulle cause del decesso. La madre del giovane aveva denunciato sui social la scomparsa. “Mio figlio è sparito, vi prego di aiutarci. Abbiamo già avvisato le forze dell’ordine. Ha 24 anni ed è uscito di casa senza documenti. L’ultimo avvistamento è stato a Vigonza. Chiunque lo vedesse chiami direttamente il 112. Aiutateci. Per favore non chiamate Edo se lo conoscete, abbiamo bisogno che il suo telefono sia libero per poterlo rintracciare”, aveva scritto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Edoardo Segato trovato morto a Vigonza, era scomparso da Stra almeno due giorni prima - Le ricerche di Edoardo Segato, 24enne scomparso da Stra dal 7 ottobre scorso, si sono concluse in tragedia. Si legge su virgilio.it
Trovato morto Edoardo Segato, il ragazzo di Strà scomparso da due giorni. Si indaga sulle cause del decesso - Aveva scritto gli ultimi messaggi sulla chat di famiglia due giorni fa, lunedì 6 ottobre. Lo riporta msn.com