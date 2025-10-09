Padova trovato morto a Vigonza ragazzo di Strà scomparso da due giorni

È stato ritrovato senza vita a Vigonza, un piccolo comune in provincia di Padova, Edoardo Segato, 24 originario di Strà (Venezia), di cui da due giorni si erano perse le tracce. Si indaga sulle cause del decesso. La madre del giovane aveva denunciato sui social la scomparsa. “Mio figlio è sparito, vi prego di aiutarci. Abbiamo già avvisato le forze dell’ordine. Ha 24 anni ed è uscito di casa senza documenti. L’ultimo avvistamento è stato a Vigonza. Chiunque lo vedesse chiami direttamente il 112. Aiutateci. Per favore non chiamate Edo se lo conoscete, abbiamo bisogno che il suo telefono sia libero per poterlo rintracciare”, aveva scritto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

