Pacifisti foggiani con Maria Pia Montemitro a digiuno con la speranza di ricongiungersi con il marito palestinese
Da oltre tre anni, l’Arca della Pace, gruppo di pacifisti foggiani nato all’indomani dello scoppio della guerra in Ucraina ed all’interno del coordinamento Capitanata per la pace, porta avanti un gesto semplice ma costante di solidarietà: un digiuno a staffetta, giorno dopo giorno, per non. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: pacifisti - foggiani
Pacifisti foggiani vogliono rimuovere l'aereo di via Telesforo: "Simbolo di morte, guerra e distruzione"
Pacifisti foggiani davanti al Policlinico Riuniti: "Boicottate i farmaci israeliani"
Insulti, minacce, cori pieni di odio. Altro che pacifisti… - facebook.com Vai su Facebook