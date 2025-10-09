Paciclica 2025 anche i ciclisti di Fiab Ferrara in partenza per la Marcia della Pace

Ferraratoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiab Ferrara partecipa alla ‘Marcia della Pace Perugia-Assisi’ di domenica 12 e lo fa aggregandosi ai gruppi di pedalatori che da tutt'Italia si ritroveranno a Perugia. La partenza della delegazione ferrarese è avvenuta giovedì 9 con ritrovo alle 8.30 ai piedi dello scalone del Palazzo Municipale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paciclica - ciclisti

“Paciclica 2025”: anche i ciclisti di Fiab Ferrara in partenza verso l'Umbria per la Marcia della Pace Perugia-Assisi - Assisi di domenica 12 ottobre 2025 e lo fa aggregandosi ai gruppi di pedalatori che da tutt'Italia si ritroveranno a Perugia. Secondo cronacacomune.it

paciclica 2025 ciclisti fiabPACICLICA 2025: la Toscana in marcia, in sella, per un futuro di pace e sostenibilità - Pedalando per la pace da tutta Italia verso Assisi In un tempo in cui la guerra sembra non conoscere tregua e il pianeta chiede sempre più attenzione, la ... Si legge su pressenza.com

Cerca Video su questo argomento: Paciclica 2025 Ciclisti Fiab