Paciclica 2025 anche i ciclisti di Fiab Ferrara in partenza per la Marcia della Pace
Fiab Ferrara partecipa alla ‘Marcia della Pace Perugia-Assisi’ di domenica 12 e lo fa aggregandosi ai gruppi di pedalatori che da tutt'Italia si ritroveranno a Perugia. La partenza della delegazione ferrarese è avvenuta giovedì 9 con ritrovo alle 8.30 ai piedi dello scalone del Palazzo Municipale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
#6ottobre Paciclica è la proposta di Fiab, patrocinata dal Comune di Brescia, aperta a tutti coloro che amano la bici e il suo messaggio di alternativa all'auto per recarsi alla Marcia della pace e visitare luoghi simbolici nel segno della democrazia, della pace e
PACICLICA 2025: la Toscana in marcia, in sella, per un futuro di pace e sostenibilità - Pedalando per la pace da tutta Italia verso Assisi In un tempo in cui la guerra sembra non conoscere tregua e il pianeta chiede sempre più attenzione, la ... Si legge su pressenza.com