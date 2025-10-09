Prima un bigliettino per comunicare l’imminente accordo di pace in Medio Oriente, passato dal segretario di Stato degli Usa, Marco Rubio, al presidente americano Donald Trump. Poi, nel cuore della notte, l’atteso annuncio del tycoon sull’intesa tra Hamas e Israele che metterà fine — salvo colpi di coda imprevisti — alla guerra che da due anni sconvolge il Medio Oriente. “Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura”, è il post su Truth con cui Trump ha raccontato l’attesa notizia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Pace in Medio Oriente: siglato l’accordo tra Hamas e Israele