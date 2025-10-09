Pace duratura in Medio Oriente | è davvero l’inizio di una nuova era?

Pace duratura Medio Oriente: Trump annuncia una firma ufficiale e invoca speranza per tutte le parti coinvolte. "Penso che sarà una pace duratura, si spera una pace eterna. Pace in Medio Oriente." Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato l'accordo tra Israele e Hamas all'inizio di una riunione del gabinetto alla Casa Bianca. L'intesa prevede il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Una firma ufficiale per celebrare l'intesa. Trump ha annunciato l'intenzione di compiere un viaggio celebrativo, con una tappa in Egitto per la "firma ufficiale" dell'accordo.

