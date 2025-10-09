Pace a Gaza Pedrizzi Ucid | In questa giornata di gioia grazie a Trump ma anche al cardinale Parolin

Il Comitato Tecnico-Scientifico dell’Ucid ( Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti), nel giorno in cui viene annunciata la firma degli accordi di pace su Gaza, “ricorda e sottolinea le parole del Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, oggetto in questi giorni di critiche da parte di esponenti israeliani per l’uso della parola “carneficina” utilizzata per descrivere l’offensiva israeliana, per l’affermazione che la guerra israeliana non tenga conto del fatto che “di fronte ad una popolazione per lo più inerme e ridotta allo stremo” e per l’invito a non ridurre le persone umane a mere “vittime collaterali”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pace a Gaza, Pedrizzi (Ucid): “In questa giornata di gioia, grazie a Trump, ma anche al cardinale Parolin”

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

Un ministero per la pace. L’appello della governatrice umbra: “Denunciamo le violenze a Gaza”

Hamas:invasione Gaza è disprezzo pace

Varato in #Egitto l'accordo sulla prima fase del piano di #pace per #Gaza proposto dal presidente #Trump. Anche se il cessate il fuoco, fa sapere #Israele, entrerà in vigore dopo la ratifica del governo. I contenuti dell'intesa e i nodi ancora da sciogliere - facebook.com Vai su Facebook

Graziano Delrio: "La pace a Gaza è un successo di Trump" - X Vai su X

Pace: card. Bassetti alla preghiera per Gaza, “la guerra è decisa e voluta. A Gaza la violenza può e deve essere fermata” - Gualtiero Bassetti, già presidente della Cei, durante la veglia di preghiera “Pace per Gaza”, da ... Come scrive agensir.it

Pace: Impagliazzo alla preghiera per Gaza, “può smuovere i cuori” - “Siamo molto toccati questa sera dalla grande partecipazione che ci unisce qui nella basilica di Santa Maria in Trastevere per pregare per la pace e per Gaza. Riporta agensir.it