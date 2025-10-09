Pace a Gaza Meloni | L’Italia sarà in prima linea anche per la ricostruzione
Israele e Hamas firmeranno nella mattina del 9 ottobre l’accordo per lo scambio dei rapiti che dal 7 ottobre 2023 si trovano nelle loro mani. La prima fase del piano di Trump per la pace a Gaza si è rivelata un successo, con il presidente statunitense pronto a prendersi i meriti di quanto avvenuto. L’annuncio, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Un ministero per la pace. L’appello della governatrice umbra: “Denunciamo le violenze a Gaza”
Hamas:invasione Gaza è disprezzo pace
Piano pace per #Gaza, #Tajani: pronti a invio militari per ricostruzione - X Vai su X
Tajani: "Pronti per ricostruzione e invio militari per forza di pace a Gaza" - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Meloni: “Realizzare rapidamente i passi successivi previsti dal Piano di Pace” - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto con favore l’accordo raggiunto in Egitto per l’attuazione della prima fase del Piano di pace ... Secondo interris.it
Giorgia Meloni: "L'Italia è pronta a fare la propria parte, anche per ricostruire Gaza" - Siamo pronti a contribuire alla stabilizzazione, alla ricostruzione, allo sviluppo di Gaza". Scrive huffingtonpost.it