Pace a Gaza Meloni | L’Italia sarà in prima linea anche per la ricostruzione

Israele e Hamas firmeranno nella mattina del 9 ottobre l’accordo per lo scambio dei rapiti che dal 7 ottobre 2023 si trovano nelle loro mani. La prima fase del piano di Trump per la pace a Gaza si è rivelata un successo, con il presidente statunitense pronto a prendersi i meriti di quanto avvenuto. L’annuncio, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

pace gaza meloni l8217italiaGaza, Meloni: “Realizzare rapidamente i passi successivi previsti dal Piano di Pace” - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto con favore l’accordo raggiunto in Egitto per l’attuazione della prima fase del Piano di pace ... Secondo interris.it

pace gaza meloni l8217italiaGiorgia Meloni: "L'Italia è pronta a fare la propria parte, anche per ricostruire Gaza" - Siamo pronti a contribuire alla stabilizzazione, alla ricostruzione, allo sviluppo di Gaza". Scrive huffingtonpost.it

