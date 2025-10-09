Pace a Gaza Israele fa chiarezza | Il cessate il fuoco solo dopo la ratifica dell’accordo

L'accordo che potrebbe essere siglato oggi riguarda una prima fase per la pacificazione della Striscia, consistente in un cessate il fuoco nel Paese e nella liberazione degli ostaggi vivi e morti ancora nelle mani di Hamas. Secondo il presidente Usa, Donald Trump, questa liberazione dovrebbe avvenire già lunedì, se non prima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pace a Gaza, Israele fa chiarezza: “Il cessate il fuoco solo dopo la ratifica dell’accordo”

In questa notizia si parla di: pace - gaza

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

Un ministero per la pace. L’appello della governatrice umbra: “Denunciamo le violenze a Gaza”

Hamas:invasione Gaza è disprezzo pace

Piano pace per #Gaza, #Tajani: pronti a invio militari per ricostruzione - X Vai su X

Tajani: "Pronti per ricostruzione e invio militari per forza di pace a Gaza" - facebook.com Vai su Facebook

Accordo di pace di Israele su cessate il fuoco a Gaza: cosa sappiamo e cosa succede ora - Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che Israele e Hamas hanno accettato la prima fase del piano di pace promosso da Washington per porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza. Scrive tg.la7.it

Firmato accordo di pace su Gaza: stop a guerra Israele-Hamas/ Tregua, ritiro IDF, ostaggi: ora cosa succede - Accordo pace su Gaza tra Israele e Hamas è in vigore: firma in Egitto. Segnala ilsussidiario.net