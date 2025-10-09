Pace a Gaza Israele e Hamas firmano l' accordo Attesa la ratifica del governo di Netanyahu | cessate il fuoco in 24 ore Ostaggi liberi entro lunedì | Il 53% dei territori all' Idf Barghouti non verrà rilasciato

L'attesa delle famiglie degli ostaggi israeliani: 20 sarebbero ancora vivi. Secondo il Wsj «ad Hamas servono 10 giorni per localizzare i corpi». Telefonata Trump-Netanyahu: «Conversazione emozionante». Gaza, festeggiamenti per le strade. Pace a Gaza, Israele e Hamas firmano l'accordo. Attesa la ratifica del governo di Netanyahu: cessate il fuoco in 24 ore. Ostaggi liberi entro lunedì | Il 53% dei territori all'Idf. Barghouti non verrà rilasciato

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

Un ministero per la pace. L’appello della governatrice umbra: “Denunciamo le violenze a Gaza”

Hamas:invasione Gaza è disprezzo pace

Accordo Gaza, Israele e Hamas hanno firmato sulla prima fase del piano di Trump - Ma Idf spara per impedire che i palestinesi tornino a Nord.

Gaza, Israele e Hamas hanno firmato l'accordo di pace: "In vigore dopo l'ok del governo". Barghouti non verrà rilasciato - La bozza finale della fase uno è stata firmata questa mattina in Egitto da tutte le parti per il rilascio di tutti gli ostaggi".