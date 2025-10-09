Pace a Gaza Israele e Hamas firmano l' accordo Attesa la ratifica del governo di Netanyahu | cessate il fuoco in 24 ore Ostaggi liberi entro lunedì | Il 53% dei territori all' Idf Barghouti non verrà rilasciato

L'attesa delle famiglie degli ostaggi israeliani: 20 sarebbero ancora vivi. Secondo il Wsj «ad Hamas servono 10 giorni per localizzare i corpi». Telefonata Trump-Netanyahu: «Conversazione emozionante». Gaza, festeggiamenti per le strade. Pace a Gaza, Israele e Hamas firmano l'accordo. Attesa la ratifica del governo di Netanyahu: cessate il fuoco in 24 ore. Ostaggi liberi entro lunedì | Il 53% dei territori all'Idf. Barghouti non verrà rilasciato

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

Un ministero per la pace. L’appello della governatrice umbra: “Denunciamo le violenze a Gaza”

Hamas:invasione Gaza è disprezzo pace

Accordo di #pace per #Gaza: il mondo in attesa della firma. Tutte le novità a @siamonoitv2000 alle 15.15 in diretta su #TV2000 con la corrispondente da #Gerusalemme Alessandra Buzzetti e il prof. @gregalegi.

La pace a Gaza si avvicina, il Qatar punta a chiudere l'accordo entro venerdì

Trump: "Raggiunto l'accordo di pace per Gaza tra Israele e Hamas". Tel Aviv: "Cessate il fuoco solo dopo approvazione del governo" - Ma Idf spara per impedire che i palestinesi tornino a Nord.

Accordo di pace di Israele su cessate il fuoco a Gaza: cosa sappiamo e cosa succede ora - Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che Israele e Hamas hanno accettato la prima fase del piano di pace promosso da Washington per porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza.