Pace a Gaza il retroscena del pizzino tra Rubio e Trump | ecco cosa dice il bigliettino

Durante un vertice alla Casa Bianca, il senatore Rubio passa un foglio a Trump con una richiesta strategica: pubblicare subito l'annuncio dell’accordo con Hamas. Il presidente lo fa due ore dopo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pace a Gaza, il retroscena del pizzino tra Rubio e Trump: ecco cosa dice il bigliettino

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

Un ministero per la pace. L’appello della governatrice umbra: “Denunciamo le violenze a Gaza”

Hamas:invasione Gaza è disprezzo pace

Pace a Gaza, il retroscena del pizzino tra Rubio e Trump: ecco cosa dice il bigliettino - Durante un vertice alla Casa Bianca, Rubio passa un pizzino a Trump: “Abbiamo bisogno che approvi un post, così annunciamo per primi l’accordo tra Israele e Hamas”. msn.com scrive

Hamas accetta il piano di Trump per la pace a Gaza, il Presidente degli Stati Uniti: «Vicini alla fine del conflitto» VIDEO - «È un grande giorno, concretamente stiamo ponendo fine alla guerra in medio oriente, stiamo riportando a casa gli ostaggi israeliani, è un giorno davvero speciale, grazie ... Riporta msn.com