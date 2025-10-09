Pace a Gaza il retroscena del pizzino tra Rubio e Trump | ecco cosa dice il bigliettino

Tgcom24.mediaset.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un vertice alla Casa Bianca, il senatore Rubio passa un foglio a Trump con una richiesta strategica: pubblicare subito l'annuncio dell’accordo con Hamas. Il presidente lo fa due ore dopo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

