Pace a Gaza firmato l' accordo Attesa la ratifica del governo di Netanyahu | cessate il fuoco in 24 ore Trump in arrivo domenica Witkoff e Kushner in Israele | Il 53% dei territori all' Idf

L'attesa delle famiglie degli ostaggi israeliani: 20 sarebbero ancora vivi. Secondo il Wsj «ad Hamas servono 10 giorni per localizzare i corpi». Telefonata Trump-Netanyahu: «Conversazione emozionante». Gaza, festeggiamenti per le strade. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Pace a Gaza, firmato l'accordo. Attesa la ratifica del governo di Netanyahu: cessate il fuoco in 24 ore. «Trump in arrivo domenica». Witkoff e Kushner in Israele | Il 53% dei territori all'Idf

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

Un ministero per la pace. L’appello della governatrice umbra: “Denunciamo le violenze a Gaza”

Hamas:invasione Gaza è disprezzo pace

Israele-Hamas firmano accordo per pace a Gaza, le prossime tappe

L'accordo di pace a Sharm el-Sheikh. Esplode la gioia nella Striscia e a Tel Aviv. Il cammino per la pace è tuttavia ancora complesso. Attesa per l'entrata in vigore del cessate il fuoco. L'inviata Azzurra Meringolo con Max Savino.

Gaza, firmato l'accordo di pace tra Israele e Hamas. Festa delle famiglie degli ostaggi e dei palestinesi - La bozza finale relativa alla prima fase dell’accordo tra Israele e Hamas “è stata firmata questa mattina”. Scrive iltempo.it

Gaza, Israele e Hamas hanno firmato l’accordo di pace: “In vigore dopo l’ok del governo”. Barghouti non verrà rilasciato - La bozza finale della fase uno è stata firmata questa mattina in Egitto da tutte le parti per il rilascio di tutti gli ostaggi”. Lo riporta ilfattoquotidiano.it