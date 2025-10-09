Pace a Gaza e musi lunghi | a sinistra non ce la fanno a gioire per una giornata storica Deliri e travasi di bile si sprecano
Una notte storica e una giornata storica, quella del 9 ottobre, che verrà ricordata come quella della pace a Gaza. La firma, di Hamas e di Israel e, è arrivata alle 15.13 di una giornata storica, in Egitto, sotto la versione finale dell’accordo sulla prima fase del piano Trump per il cessate il fuoco nella Striscia. E ora, alla sinistra, chi glielo spiega? Chi lo spiega ai pacifisti militanti, alla galassia progressista rimasta deprivata di argomenti di attacco contro Trump e contro il governo italiano? Tra silenzi, imbarazzi, cautele e dichiarazioni deliranti l’opposizione mastica amaro, inutile girarci intorno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
