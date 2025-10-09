Pace a Gaza | cosa prevede l’accordo Trump vuole il Nobel e annuncia | Ostaggi liberi lunedì

Si dice che nei corridoi accademici, a Stoccolma, dove si assegnano i Nobel ci sia grande fermento. Donald Trump è candidato a quello per la pace. Ma forse l'assegnazione slitterà al 2026. In ogni caso il suo annuncio su Gaza ha spiazzato, in senso favorevole, tutto il mondo. Il Tycoon è raggiante. Ha portato a casa nella serata americana, notte fonda in Italia di giovedì 9 ottobre 2025, l'accordo tra Israele e Hamas sulla prima fase del piano per la pace a Gaza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pace a Gaza: cosa prevede l’accordo. Trump vuole il Nobel e annuncia: “Ostaggi liberi lunedì”

