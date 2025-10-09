Ozone Sea Trio in concerto a Bitonto
È interamente dedicata al Novecento la seconda «Ri-Lettura» del Traetta Opera Festival, che in questa sezione accosta ogni volta pagine della letteratura musicale di ogni tempo ad un omaggio inedito intorno al compositore cui la manifestazione è dedicata. Venerdì 10 ottobre, alle 20.30, l’ospite. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: ozone - trio
Sabato è alle porte e non vediamo l'ora di vedere cosa succederà!! Vi aspettiamo carichi che facciamo succedere il finimondo. OZONE - hardcore rap / CONFINE / Sunpocrisy / AKRONYA OZONE DEHUMANIZER + CONFINE + SUNPOCRISY + AKRONY - facebook.com Vai su Facebook
Ozone Sea Trio: concerto gratuito a Pordenone il 12 dicembre - PORDENONE si prepara ad accogliere un evento musicale unico in occasione delle festività natalizie, con il concerto gratuito dell'Ozone Sea Trio, previsto per giovedì 12 dicembre 2024, alle 18:00, ... Come scrive nordest24.it
Ozone Sea Trio in concerto in occasione di “Natale a Pordenone 2024” - La musica classica arriva in centro città in occasione di “Natale a Pordenone 2024” in uno speciale concerto gratuito degli Ozone Sea Trio: appuntamento giovedì 12 dicembre alle 18 nella Sala Piano ... informazione.it scrive