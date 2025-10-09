Ottolini Juve svolta nella corsa al ds | il dirigente del Genoa sorpassa tutti bianconeri pronti a chiudere già nelle prossime settimane I dettagli
Ottolini Juve, sorpasso decisivo nella corsa al ruolo di DS: l’attuale dirigente del Genoa ha battuto la concorrenza straniera. La ricerca è finita, la scelta è stata fatta. La Juventus ha il suo nuovo Direttore Sportivo: sarà Marco Ottolini. Secondo le ultime, clamorose indiscrezioni riportate da Tuttosport, Damien Comolli ha sciolto le riserve e ha deciso di puntare sulla soluzione “italiana”, affidando le chiavi del mercato a un dirigente che conosce già benissimo l’ambiente bianconero. Un sorpasso decisivo che lo ha visto superare la concorrenza straniera. Ottolini Juve: i dettagli dell’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: ottolini - juve
Ottolini Juve, non tramonta questa pista per il ruolo di nuovo ds bianconero! È testa a testa con quest’altro profilo: le novità
Ottolini a DAZN: «Abbiamo due obiettivi per questa stagione. Mercato ancora aperto? Non credo». Poi fa una battuta su un ex obiettivo di mercato della Juve: ecco cos’ha detto
Frendrup Juve: cos’è successo davvero quest’estate. Tutta la verità sul centrocampista del Genoa rivelata dal ds Ottolini! Ecco il suo annuncio
#Ottolini ai saluti con il #Genoa, arrivato laccordo con la #Juventus! - X Vai su X
Chi è Marco Ottolini, il dirigente del Genoa in pole per il ruolo di direttore sportivo della Juventus. Per lui sarebbe un ritorno alla squadra bianconera: https://fanpa.ge/sSSFW - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Marco Ottolini, il favorito per il ruolo di direttore sportivo della Juve: la scelta di Comolli - Chi è Marco Ottolini, il dirigente del Genoa in pole per il ruolo di direttore sportivo della Juventus: per lui sarebbe un ritorno alla squadra bianconera ... Lo riporta fanpage.it
Diego Lopez Juve, possibile svolta nella corsa al nuovo direttore sportivo: Comolli può accelerare per l’ex Lens e Bordeaux. Novità - Diego Lopez Juve, un profilo globale per il mercato: Comolli conosce bene lo spagnolo, apprezzato per la sua fitta rete di contatti Sfumata la pista che portava a Rui Braz, la Juventus valuta le alter ... Come scrive juventusnews24.com